Başbakan Yıldırım şehit mevlidine katıldı

Başbakan Binali Yıldırım
, AK Parti Manisa
5. Olağan İl Gençlik Kolları Kongresi sonrası İzmir
'de, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Uğur Palancı için düzenlenen mevlide katıldı. Başbakan Yıldırım burada yaptığı konuşmada Zeytin Dalı Harekatı'nın sadece Türkiye'nin toprak bütünlüğü ve vatandaşların can güvenliğini sağlama harekatı olmadığını belirterek, "Aynı zamanda yıllardan beri o bölgede zulüm gören Kürt kardeşlerimiz, Arap kardeşlerimiz, Türkmen kardeşlerimizin uğradığı zulme son verme harekatıdır" dedi. Başbakan konuşması sonrası şehit babası İhsan Palancı'ya Türk bayrağı, anne Yasemin Palancı'ya ise Kuran-ı Kerim hediye etti.