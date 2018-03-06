Bugün onun doğum günü

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Boğaziçi Köprüsü
'nde 16 yaşındaki oğlu Abdullah ile birlikte şehit düşen Erol Olçok
'un eşi Nihal Olçok, SABAH'a konuştu. "Bu Toprakların temeli, Kadının Mukaddes Emeği" paneli için Ankara
'ya gelen Nihal Olçak, 5 Mart'ın Erol Olçok'un doğum günü olduğunu belirterek , "Biz 250 şehit yakını olarak, rüyalarımızda onları beraber görüyoruz. Herkesin rüyalarında 3-5-25 kişi hep birlikteler. Sürekli grup halindeler" dedi. Babasıyla birlikte şehit olan oğlu Abdullah Tayyip Olçok'a olan özleminin acısından daha zor olduğunu söyleyen şehit annesi, "Rüyalarımda Abdullah'a korkma yavrum, gittiğin yer çok güzel, orada güzel bir ekip var. Onların arasına çok zaman açmadan katılın. Orada güzel bir grup oluşturun diyorum. Biz 250 şehit yakını olarak, rüyalarımızda onları beraber görüyoruz. Herkes rüyalarında 3-5- 25 beraber görüyorlar. Sürekli grup halindeler" diye konuştu. 1962 doğumlu olan Olçok'un dün 56'ncı yaş günü olduğu öğrenildi. Betül USTA/
ANKARA