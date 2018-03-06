CHP 9. yenilgi için bahane hazırlıyor

AK Parti
Sözcüsü Mahir Ünal dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti MYK toplantısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ünal, CHP
'nin sandık güvenliği için oluşturduğu komisyon için "İyi niyetli bu konudaki her türlü çalışmaya açığız ve zaten bu konudaki ilgili düzenleme şu anda anayasa komisyonunda görüşülüyor" dedi. "Ama maalesef görünen o ki, CHP'nin derdi seçim güvenliği değil" ifadesini kullanan Ünal, "Bir meşruiyet krizi oluşturmak, kafa karıştırmak, 8 defa kaybettikleri seçimi 9'uncu defa kaybedeceklerini bildikleri için bugünden buna bahane hazırlamak gibi bir gayret görülüyor daha çok" diye konuştu. Şeker fabrikalarının 2008'de özelleştirme programına alındığını da vurgulayan Ünal, "Biz burada şeker fabrikalarının satımından ziyade, devletin uğradığı zararın giderilmesi ama bu giderilirken de çalışanların haklarının korunmasının bizim için öncelik olduğunu ve özelleşecek fabrikalarda çalışacak memurların haklarını güvence altına alarak, burada kazanılmış hakların herhangi şekilde kaybına fırsat vermeden, çiftçilerimizin özellikle pancar üreten çiftçilerin mağdur olmasına izin vermeden gerçekleştireceğimiz bir düzenlemeyi konuşuyoruz" dedi.