Destana adım adım

TSK
'nın göz bebeği komandolar, Zeytin Dalı Harekâtı
'ndaki her adımında destan yazıyor. Harekâtın Doğu Cephesi'nde önce Burseya Dağı'nı, ardından Bafelyon Tepesi'ni teröristlerden temizleyen komandoların şimdiki hedefinde ise Şeran beldesini tamamen kontrol altına almak var. SABAH, Afrin'deki 6 önemli yerleşim biriminden biri olan Şeran'ı almak için operasyona çıkan Türk komandoları görüntüledi. Ormanların içinden, dağlık araziden kilometrelerce yol yürüyüp operasyona çıkan komandoların morali yüksek. SIRADA ŞERAN VE CİNDERESİ VAR
Harekâtın 45'inci gününde birlikler, Şeran beldesini alma hazırlıklarına başladı. Havadan savaş uçakları, karadan Fırtına obüsleri ve ÇNRA'lar gece boyunca Şeran ve çevresindeki terör hedeflerine bomba yağdırdı. Şeran beldesinin alınmasıyla Afrin'in içme suyu ve elektik ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Meydanki Barajı'na bir adım daha yaklaşmış olacak. Batı Cephesi'nde ise Racu şehir merkezinde teröristlerin döşediği mayın ve el yapımı patlayıcılara karşı arama ve tarama faaliyetleri devam ediyor. Şeyh Hadid beldesinin alınmasıyla birlikle birlikler Cinderesi operasyonuna yoğunlaştı. TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO
) grupları kısa süre içinde Cinderesi şehir merkezine girecek. Harekâtın dünkü safhasında TSK ve ÖSO, Afrin'de Şeran beldesine bağlı Beluşank, Alıcı, Küçük Karkin, Katire ve Göbelek köyleri ile Cinderesi beldesine bağlı Kureybe köyünü teröristlerden temizledi. "HALKI KURTARMAYA GİDİYORUZ"
Afrin'de adım adım ilerleyen komandoların yüzleri gülüyor. ÖSO güçlerinin de eşlik ettiği komandolardan biri, "Dikkatli ve emin adımlarla Afrin'e gidiyoruz. Zaferle gidiyoruz, zaferle döneceğiz" diyor. Bir başka asker ise, "Moralimiz yüksek. Güçlüyüz, Afrin'i temizlemeye ant içtik" diye konuşuyor. Bir diğer asker de, "Afrin halkını kurtarmaya, şehitlerimizin intikamını almaya gidiyoruz" diyerek hislerini dile getirdi. Öte yandan harekâtın başından bu yana 2 bin 795 teröristin etkisiz hale getirildiği, terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 114'ü köy, 30 kritik nokta olmak üzere toplam 144 bölgenin kontrol altına alındığı açıklandı.