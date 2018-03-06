Irak, Güney Kore'den T-50 savaş uçağı teslim aldı

Açıklamada, toplamda 24 adet olması gereken uçaklardan kaç tanesinin teslim edildiğine dair herhangi bir bilgi verilmezken, geriye kalan uçakların da kısa bir süre içerisinde Irak'a getirileceği belirtildi.

Dönemin Irak Başbakanı Nuri Maliki, 2013 yılında 24 adet T-50 savaş uçağı alımı için Güney Kore ile sözleşme imzalamıştı.

Güney Kore'de 2005 yılında uçuş testlerini başarıyla geçen T-50'nin fiyatı 21 milyon doları buluyor.

Irak Hava Kuvvetleri, halihazırda ABD yapımı F-16, Çekya'nın L-159 ve Rusya'nın Sukhoi tipi savaş uçaklarına sahip.