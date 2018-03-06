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, 'den T-50 savaş uçağı teslim aldı

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 'den alınan T-50 savaş tipi uçaklarının başkent Bağdat'taki havalimanına teslimatının gerçekleştiği ifade edildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.3.2018 17:48
Irak, Güney Kore'den T-50 savaş uçağı teslim aldı

Açıklamada, toplamda 24 adet olması gereken uçaklardan kaç tanesinin teslim edildiğine dair herhangi bir bilgi verilmezken, geriye kalan uçakların da kısa bir süre içerisinde 'a getirileceği belirtildi.

Dönemin Irak Başbakanı Nuri Maliki, 2013 yılında 24 adet T-50 savaş uçağı alımı için ile sözleşme imzalamıştı.

Güney Kore'de 2005 yılında uçuş testlerini başarıyla geçen T-50'nin fiyatı 21 milyon doları buluyor.

Irak Hava Kuvvetleri, halihazırda ABD yapımı F-16, Çekya'nın L-159 ve Rusya'nın Sukhoi tipi savaş uçaklarına sahip.

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Irak, Güney Kore'den T-50 savaş uçağı teslim aldı
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