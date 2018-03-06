Muğla'daki FETÖ/PDY çatı davası

FETÖ /PDY'nin Muğla 'daki "çatı yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 15'i tutuklu 41 sanığın yargılanması sürüyor Biri etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 3 tutuklu sanık, adli kontrol kararı ile tahliye edildi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Muğla'daki "çatı yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 15'i tutuklu 41 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanıklar, cezaevinden duruşmanın yapılacağı Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Salonu'na getirildi.

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada aralarında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilenlerin de bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklar hazır bulundu.

İL SORUMLUSU OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR

Duruşmaya, örgütün sözde il sorumlularından olduğu öne sürülen "Ertuğrul" kod adlı şüpheli İlker Kaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkemede tutuklu sanıklar, tanık ifadelerine katılmadıklarını belirterek, tahliye ve beraat talebinde bulundu. Adli kontrol şartıyla tahliye edilen bazı sanıklar ise adli kontrol şartının kaldırılmasını istedi.

Mahkeme Başkanı Mustafa Güneş, tutuklu sanıklar Halil İbrahim Çoban'ın etkin pişmanlık hükümlerinden Murat Ünlü ve Hakan Düzgün'ün ise suç şeklinin değişmesi nedeniyle adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesini kararlaştırdı.

DURUŞMA, 16 NİSAN'A ERTELENDİ

Öte yandan, tanık ifadelerinden dava dosyası için haklarında yakalama kararı çıkarılan ve adreslerinde bulunamayan Mehmet Benli ve Mustafa Öner'in Muğla ve İzmir'de yakalanarak tutuklandığı öğrenildi.