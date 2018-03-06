Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin Özmen'in yargılandığı davaya devam edildi

Kahramanmaraş 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer ve oğlu Furkan Yazıcıoğlu ile ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, kazada ölen gazeteci İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş, parti yöneticileri ve avukatları katıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin, Sincan 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olan sanık Özmen, duruşmaya katılmadı.

Avukatlar ile duruşmaya katılan aileler, bu duruşma dosyasının ana dosyayla birleştirilmesini ve sanığın tutuklanmasını talep etti.

Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz, sanık Özmen'in FETÖ'den tutukluğunun göz önünde bulundurulması gerektiğini, olayın, örgütlü yapının "en profesyonel siyasi cinayeti" olduğunu ve bu dosyanın da ana dosyadan ayrılmasının usulsüzlük olduğunu savunarak, mahkeme heyetine bu bilgileri sundu.

Duruşmanın sonunda avukatlar, sanığın sosyal ve mali durumuna ilişkin bilginin yanı sıra, olayın FETÖ yönüyle de ek iddianame hazırlanması ve sanığın Kahramanmaraş Adliyesine getirilerek yeniden yargılanmasını talep etti.

Duruşma, taleplerin incelenmesi ve eksik evrakların tamamlanması için 25 Ekim 2018 tarihine ertelendi.

Destici: "Kararlı tutumumuzu sürdüreceğiz"

BBP Genel Başkanı Destici, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, adliyede konuya ilişkin titiz bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Çok makul bir zamanda ana soruşturma dosyasına verilen takipsizlik kararının kaldırılacağını dile getiren Destici, "Diğer soruşturmalar ve bugün de takip ettiğimiz mahkeme süreci, bunların tamamı birleştirilerek, süreç, başından itibaren bütün şüpheleri ortadan giderecek şekilde araştırılıp inşallah aydınlatılacak. Bu süreç içerisinde bilerek ya da isteyerek ihmali, kusuru, kastı olanlar mahkeme önüne çıkarılacak. İnşallah hak ettiği cezayı da alacak. Takip noktasında biz bu kararlı tutumumuzu sürdüreceğiz." dedi.

Destici, "Burada önemli olan, ana soruşturma dosyası. Bununla ilgili de takipsizlik kararına verdiğimiz itiraz, makul bir sürede kaldırılacak. Böyle bekliyoruz. Diğer mahkeme süreçleri birleştirilerek dosyanın adeta baştan ele alınıp, tüm kirliliklerinden arındırılarak aydınlatılacağına inanıyoruz. Bunun da sonuna kadar, hem biz hem aileler olarak takipçisi olacağız." diye konuştu.