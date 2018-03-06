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, 'i obüs toplarıyla vurdu

Harekat kapsamında 'in batısında yer alan teröristlere ait mevziler obüs toplarıyla vuruldu. Bölgeye sevk edilen tankların çoğu Hatay'a ulaştırıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.3.2018 17:31
TSK, Afrin'i obüs toplarıyla vurdu

Türk Silahlı Kuvvetlerince () yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay'ın karşısındaki terör mevzileri, obüs toplarıyla ateş altına alındı. Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, 'de /PKK-DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, halkı terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla TSK tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

TSK'NIN ASKERİ SEVKİYATI DEVAM EDİYOR

Harekat kapsamında Afrin'in batısında yer alan teröristlere ait mevziler obüs toplarıyla vuruldu. Sınır birliklerine yönelik askeri sevkiyat da devam etti. Bölgeye takviye amaçlı gönderilen çok sayıda tank, Hatay'a ulaştı.

Son dakika: Afrin'de teröristlere ağır darbe

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TSK, Afrin'i obüs toplarıyla vurdu
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