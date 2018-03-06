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‘Vatanımız için canımızı veririz’

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.3.2018
‘Vatanımız için canımızı veririz’
Zeytin Dalı Harekatı'nda başından ve kolundan yaralanan Seyit Yüzgeç'in tedavisi 'da devam ediyor. Gazi Yüzgeç "Mutluyum, gurur verici mertebe gazi olmak. Vatanım için canımı seve seve veririm. Vatanımızı bölemeyecekler, bayrağımızı indiremeyecekler. En kısa zamanda tedavim bitince yanlarına döneceğim" dedi. Harekat sırasında yaralanan Piyade Uzman Çavuş Recep Karakolcu'nun tedavisi ise Boyabat'taki baba ocağında devam ediyor. Karakolcu "Harekat başladığından bu yana Türk milleti maddi ve manevi anlamda bizim yanımızda. Açıkçası bu destek bizi daha güçlü kılıyor" diye konuştu.

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