‘Vatanımız için canımızı veririz’

Zeytin Dalı Harekatı'nda başından ve kolundan yaralanan Uzman Çavuş
Seyit Yüzgeç'in tedavisi Samsun
'da devam ediyor. Gazi Yüzgeç "Mutluyum, gurur verici mertebe gazi olmak. Vatanım için canımı seve seve veririm. Vatanımızı bölemeyecekler, bayrağımızı indiremeyecekler. En kısa zamanda tedavim bitince yanlarına döneceğim" dedi. Harekat sırasında yaralanan Piyade Uzman Çavuş Recep Karakolcu'nun tedavisi ise Sinop
Boyabat'taki baba ocağında devam ediyor. Karakolcu "Harekat başladığından bu yana Türk milleti maddi ve manevi anlamda bizim yanımızda. Açıkçası bu destek bizi daha güçlü kılıyor" diye konuştu.