Yargıtay Başkanı: ABD yargısı bağımsız değil

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit
, gazete ve televizyon kuruluşlarının Ankara
temsilcileri ile kahvaltılı basın toplantısında bir araya geldi. Cirit toplantıda gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 15 Temmuz hain darbe girişiminin failinin FETÖ
olduğu mahkeme kararları ve tanık ifadeleriyle tüm çıplaklığıyla ortaya konulduğunu belirten Cirit, FETÖ elebaşısı Gülen'in uluslararası sözleşmelere rağmen halen iade edilmemiş olmasını "TIR dolusu belge vermemize rağmen halen bu örgüt başının, bir sürü insanımıza kıyan, bir sürü suç işleyen bu kişinin iade edilmemiş olması olayın çok farklı boyutları olduğunu gösterir. Diyorlar ki 'ABD'de yargı bağımsız.' Yargı bağımsız değil" sözleriyle eleştirdi. Cirit şunları söyledi:
Yargı, FETÖ davalarında, Balyoz ve Ergenekon davalarında yaptığı yanlışı tekrarlamayacak. Adalet, hak edene hak ettiğini vermektir.
Siyasiler dahil kimseden telkin ve talimat gelmedi. Son yıllarda kişi ve birey özgürlüğünü ön plana çıkaran, devleti geriye atan yasalar bile çıkarıldı. Hâkimler herkül gibi güçlü olmalı. Hâkimler hiçbir yerden talimat almamalı.
Ehil olanları, bu işi yapabilecek olanları mesleğe almamız gerekir. Ehliyet ve liyakate önem verirsek bu devletin yaşamasına ancak katkı sağlayabiliriz.
Toplumda zayıfa karşı bir şiddet eğilimi var. Bunun da eğitim sosyal yönleri olduğunu düşünüyorum. Her şeyden önce toplumda şiddet eğiliminin önlenmesi gerekir. Bu konuda yapılan çalışmaları benimsiyoruz.