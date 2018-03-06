Yüzde 100 okur yazar bir toplum olacağız

atv'de yayımlanan "Tatlı Sert" programının sunucusu Müge Anlı
'nın başlattığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile eşi Emine Erdoğan
'ın destek verdiği Okuryazarlık Seferberliği'nin kurs programının resmi açılışı dün yapıldı. Emine Erdoğan, Milli Eğitim
Bakanı İsmet Yılmaz ile birlikte katıldığı törende yaptığı konuşmada, 15 yıl önce başlatılan 'Haydi Kızlar Okula' seferberliğini hatırlatarak, "Bu seferberlik sadece bir eğitim kampanyası değil, sosyal dönüşüm seferberliğiydi. 350 bin kız çocuğumuza aydınlık bir geleceğin yolunu açtık. 2008'deki 'Ana Kız Okuldayız' kampanyasıyla 1 milyon 832 bin kadınımıza sertifika verdik" dedi. Emine Erdoğan şunları söyledi:
2002'de bütçede eğitime ayrılan pay 11 milyar TL iken 2017'de 122 milyar TL oldu. Kızların okullaşma oranıyla erkek öğrencilerin okullaşma oranı arasında bir fark kalmamıştır. Ortaokulda kızlarımızın okullaşma oranı yüzde 99.12 iken, erkek öğrencilerimizin oranı yüzde 99.33'tür. Özellikle kız çocuklarının okullaşması konusundaki çağrılara duyarlılıkları nedeniyle tüm milletimize şükranlarımı sunuyorum.
Şimdi belki de temel eğitimde son seferberlik diyebileceğimiz bir noktadayız. 14 yaş üzeri nüfusun yüzde 4'ü okuma yazma maalesef bilmemektedir. Yani 2.5 milyon vatandaşımız bindiği otobüsün, aldığı ilacın adını okuyamıyor. Bugün başlattığımız bu seferberlikle ülkemizde okuma yazma bilmeyen kimse kalmayacak yüzde 100 okuryazar bir toplum olacağız.
Şubat başında bir toplum gönüllüsü olan Müge Anlı kardeşimizin çağrısıyla atv'deki Tatlı Sert programına Cumhurbaşkanımızla katılarak bu güzel kampanyaya desteğimizi açıklamıştık. Gündelik telaşlar içinde daha önce böyle bir imkanı olmayan, evde işte, tarlada, fabrikada ter döken emektar kadınlarımızın bu imkanı değerlendirmelerini rica ediyorum.
BİR AYDA 270 BİN KİŞİ
İlk emri 'oku' olan bir dinin mensupları olarak da bu çağrının cevapsız kalmayacağına gönülden inanıyorum. Bir aylık süreçte kurslara başvuranların sayısı 275 bin 282. Bundan sonrası eğitim alanında kaliteyi arttırmaya yönelik kampanyalar olacaktır. Bölgesinde önemli misyonlar üstlendiği bilgi teknolojilerinin bizi yepyeni bir dünyaya çağırdığı böylesi bir dönemde eğitim alanında toplumca çok daha nitelikli adımlar atacağız inşallah. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ise "Ülkemizde okuryazar olmayan kimse kalmayacak. Tek kişi dahi başvursa onun için kurs açılacak" dedi. TURKUVAZ MEDYA'YA ÖZEL TEŞEKKÜR
Konuşmasında
kursiyerlere başarılar dileyen Emine Erdoğan, seferberliğin başlamasına vesile olan ve her türlü desteği veren Müge Anlı, atv televizyonu ile Turkuvaz Medya yöneticilerine, Milli Eğitim Bakanlığı personeline ve katkı sunan herkese teşekkürlerini iletti.