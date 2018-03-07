66 darbeciye ağır müebbet istemi

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Selimiye'deki 1. Ordu Komutanlığı'nda yaşananlar ve Üsküdar Çevik Kuvvet'in ele geçirilmeye çalışılmasına ilişkin 41'i tutuklu 128 sanığın yargılandığı davada, 66 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Kampusu karşısındaki salonda görülen duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, 41'i tutuklu 25'i tutuksuz 66 sanığın, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya başka bir düzen getirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

ERLERE BERAAT TALEBİ

Ayrıca, 7 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak"tan, 59 sanığın da "örgüte yardım etme" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar, 4 sanığın ise Sabri Ünal'ı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. 62 er ve erbaşın beraatleri istenen mütalaada, 25 sanığın ise hükmen tutuklanması talep edildi. Mahkeme heyeti, sanıklara son savunmalarını hazırlamaları için süre verirken, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma, 26-27-28 Mart'ta Silivri'de yapılmak üzere ertelendi.