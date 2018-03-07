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'li Özel, li Elitaş ile görüşecek

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili , partisinin oluşturduğu seçim güvenliği komisyonu çalışmaları kapsamında yarın Grup Başkanvekili ile bir görüşme yapacak.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.3.2018 18:04 Güncelleme Tarihi: 7.3.2018 18:33
CHP'li Özel, AK Partili Elitaş ile görüşecek

seçim güvenliği heyeti, partilere yaptıkları ziyaret sonrası seçim güvenliği konusunda hazırladıkları raporu sunmak üzere Grubu'na ziyarette bulunacak.

CHP Grup Başkanvekili , Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık ve İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'ndan oluşan heyet, yarın saat 12.00'de AK Parti Grup Başkanvekili 'ı ziyaret edecek.

Heyet, seçim güvenliği konusunda siyasi partilere gerçekleştirdikleri ziyaret sonrası oluşan görüşlere yönelik hazırladığı raporu Elitaş'a sunacak.

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CHP'li Özel, AK Partili Elitaş ile görüşecek
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