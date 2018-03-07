Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son Dakika Haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ruhani ile görüştü

Son Dakika Haberi: Ruhani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Giriş Tarihi: 7.3.2018 17:10 Güncelleme Tarihi: 7.3.2018 18:22
Son Dakika Haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ruhani ile görüştü

, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, başta Doğu Guta olmak üzere Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

BM Güvenlik Konseyinin 2401 sayılı kararına atıfta bulunan iki lider, Doğu Guta'da ateşkesin tam olarak hayata geçirilmesi için özellikle Türkiye, İran ve Rusya'nın ortak çaba harcamasının büyük önem arz ettiğini vurguladılar.

Erdoğan, Putin ve Ruhani Nisan ayında bir araya gelecek

NİSAN AYINDA GERÇEKLEŞECEK ZİRVEYE İLİŞKİN GÖRÜŞ TEATİSİNDE BULUNULDU!

Görüşmede, Doğu Guta'daki insanlık dramının bir an önce son bulması ve halka insani yardımların ulaştırılması için ateşkesin hızla hayata geçirilmesine yönelik çabaların hızlandırılması konusunda mutabık kalındı. İki liderin Türkiye, İran ve Rusya'nın Nisan ayında İstanbul'da liderler düzeyinde gerçekleştirecekleri üçlü zirve hakkında da görüş teatisinde bulundukları kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye Doğu Guta tepkisi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ruhani ile görüştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN