Enerji Bakanı Berat Albayrak: Korkmayın hayallerinizin peşinden koşun

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, enerji sektöründe çalışan kadın sayısının arzu edilen seviyede olmadığını belirterek, "Bugün kadınlara bir çağrı yapmak istiyorum. Özellikle kariyerinin hemen başında ya da kariyer planlaması aşamasında olanlara. Enerji ve maden alanında sizlere büyük ihtiyaç duyuyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak, kadın çalışan oranının arzu ettiğimiz noktada olmadığı bu alanda biz sizlere pozitif ayrımcılık yapacağız." dedi.



Bakan Albayrak: Korkmayın hayallerinizin peşinden koşun

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bu yıl ilki düzenlenen "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar" Ödül Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Törene, iş, sanat, akademi ve spor dünyasından birçok isim katıldı.

Bakan Albayrak, konuşmasında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, bu gününü, cinsiyet adaletsizliğine son verecek bir başlangıç olması temennisinde bulundu.

Türkiye'nin, kadını başının tacı, aile kurumunun mimarı olarak gören kadim bir medeniyetin, cenneti kadının ayakları altına seren yüce bir dinin mensubu olduğunu söyleyen Albayrak, "Bizler kadın ve erkeği birbirini tamamlayan, onları bir elmanın iki yarısı gibi gören bir zihniyetin temsilcileriyiz. Tarihimizin hiçbir döneminde kadınlarımızın yok sayıldığı ya da toplum dışına itildiği bir dönem olmamıştır. Dünya tarihinde kadının adı yokken, Türk kültüründe, devlet yönetiminden sosyal ve kültürel hayata kadar her alanda bizleri zirveye taşıyan kadınlarımızın izlerini görmek mümkündür." diye konuştu.

Meşhur Arap gezgini İbn Battuta'nın, "İbn Battuta Seyahatnamesi" adlı eserinde bu durumu detaylarıyla anlatırken tarihe düştüğü notu paylaşan Albayrak, konuşmasında Battuta'nın, "Bu yörede gördüğüm ilginç tutumlardan biri de erkeklerin kadınlara gösterdikleri aşırı saygıdır. Bu memlekette kadınlar erkeklerden üstün sayılıyor." ifadelerine yer verdi.





Kadının söz hakkının olmadığı, demokrasi mücadelesine omuz vermediği, siyasi haklarının kısıtlandığı bir yönetim anlayışının henüz olgunluğa erişemediğini vurgulayan Albayrak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türk tarihi bu yönüyle bütün dünyaya örnek olacak türdendir. Eski Türk devletlerinde 'Hakan ve hatunun buyruğu' ifadesi ile başlamayan emirnameler geçerli sayılmazdı. İslam sonrası dönemde ise imparatorların sultanlara fikrini sorduğu, danıştığı, onlarla teatide bulunduğunu görüyoruz. Genç Cumhuriyetimiz ise 1934 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkı vererek bu alanda pek çok gelişmiş ülkeden daha öncü davranmıştır. Kızlarını diri diri toprağa gömen, türlü batıl inançlarla kadını şeytanlaştıran, kız çocuklarına isim vermeyen ve dahi sofrasına bile oturtmayan medeniyetlerin kol gezdiği, dünyanın karanlığa gömüldüğü bir çağda, Türk kadını, azmi, fedakarlığı, cesareti, bilgi ve birikimi ile yaptırdığı şifahaneler, imarethaneler, kervansaraylar, camiler, çeşmeler ve nice eserlerle medeniyetimizin zirve noktasına ulaşmasında büyük rol oynadı. Milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesinde de yine kadınlarımız hep ön sıralardaydı. Düşmana vatan topraklarını dar eden Nene Hatunlar, Kara Fatmalar, Şerife Bacıların yazdığı destan hangi tarihe sığar? Ümitsizliğin kol gezdiği bir zamanda binlere seslenerek 'Bugün elimizde top ve tüfek denilen alet yok fakat ondan büyük, ondan kudretli bir silahımız var; hak ve Allah' diyerek milli mücadele şuurunu diri tutan Halide Edipler yetiştiren bir milleti hangi güç esir edebilir? Türk kadınının Kurtuluş Savaşı'nda verdiği bu kutlu mücadeleyi, Gazi Mustafa Kemal şu sözlerle ifade ediyor; 'Dünyada hiçbir milletin kadını, ben Anadolu kadınından fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte, Anadolu kadını kadar emek verdim diyemez."





"BU EŞİTLİĞİ NE YAZIK Kİ İNSANOĞLU KENDİ ELİYLE BOZUYOR"

15 Temmuz darbe girişiminde büyük bir cesaret ve mücadele örneği gösteren kadınların, gelecek kuşaklara onurlu bir miras bıraktığının altını çizen Albayrak, 15 Temmuz şehitleri Zeynep Sağır, Sevda Güngör, Seher Yaşar, Kübra Doğanay, Demet Sezen, Cennet Yiğit, Gülşah Güler, Ayşe Aykaç, Sevgi Yeşilyurt, Türkan Türkmen Tekin, Yıldız Gürsoy, Şerife Boz, Sema Tutar, Safiye Bayat, Derya Ovacıklı, Türkan Güder ve Mine Özer'i isimleriyle andı.

"Ecdadımızdan devraldığımız ay yıldızlı sancağımız yere düşmesin diye hayatlarını feda ettiler" diyen Albayrak, adını sayamadığı tüm şehitleri, şükran ve minnetle andığını ifade etti.

Albayrak, konuşmasına şöyle devam etti:

"Cenab-ı Hak Kur'an'da insanlığa hitap ederken, (Ey İnananlar) demiş ve hiçbir zaman kadın erkek ayrımı yapmamıştır. Bizleri yaratan Yüce Allah böyle bir ayrım yapmamışken, insanların kadın erkek ayrımı yapması ve kadını erkeklerden daha aşağı görmesi, açıkça ifade ediyorum ki cinsiyet ırkçılığından başka bir şey değildir. Biz hep şuna inanıyoruz, kadın eli değmeyen iş, incelikten, zarafetten ve merhametten nasibini almamış demektir. Bugün dünyanın dört bir yanında edebiyattan tıbba, güzel sanatlardan matematiğe, enerjiden spora kadar her alanda kadınlarımızın başarısı bizlerin göğsünü kabartıyor. 'Kadının içindeki gücü ortaya çıkarmalıyız' diyen sözlerin gerçekliğine inanmıyorum. Çünkü kadın zaten yaradılışı itibariyle güçlüdür. Bu eşitliği ne yazık ki insanoğlu kendi eliyle bozuyor. Önce zihinlerimize kadın erkek eşitsizliğini yerleştiren önyargılara hapsoluyoruz. Ardından pek çok uygulama da bu yanlış anlayışın sonucu olarak ortaya çıkıyor."





Enerji ve maden alanında kadın çalışan ve yönetici sayısının arzu edilen noktada olmadığını aktaran Albayrak, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak, kadın çalışan oranının arzu ettiğimiz noktada olmadığı bu alanda, biz sizlere pozitif ayrımcılık yapacağız." dedi.

"MİLLİ ENERJİ İÇİN KADINLARIMIZA İHTİYAÇ VAR"

Albayrak, Türkiye'nin Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamındaki hedeflere ulaşmak için de kadınlara ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

Program kapsamında verilecek ödüllerin, bu sektörde çalışmak isteyen birçok kişi için de ilham kaynağı olacağını belirten Albayrak, "Ben burada bir parantez de özellikle girişimcilik ödüllerine açmak istiyorum. Her biri ayrı bir başarı hikayesi yazan girişimcilik kategorisindeki adaylarımız, bulundukları yörelere ya da yaptıkları iş koluna yeni bir ses, yeni bir nefes getirmişlerdir. Bütün bu girişimler, kurulan bir hayal ya da ortaya atılan bir fikirden doğup büyüyor. Merak tutkusu ya da yeni şeylerin peşinde koşma arzusu ile daha önce denenmemiş, yapılmamış, söylenmemiş şeyleri ortaya koyma gayreti, beraberinde ilham veren başarıları da getiriyor. Ben buradan bütün girişimcilere seslenmek istiyorum. Korkmayın, hayallerinizin peşinden koşun. Araştırın, planlayın, projelendirin. Hata yapmaktan çekinmeyin. Farklı düşünün, farklı olun, fark yaratın." diye konuştu.

Albayrak, bu süreçlerde başarısızlıkla da karşılaşılabileceğini fakat yeniliğin her zaman bir sonraki adımda gizli olduğunu dile getirdi.

Her bir başarının, yeni başlangıçların geleceğine ışık tutacağına inandığını söyleyen Albayrak, şunları kaydetti:

"Umutla beklediğimiz yarının büyük ve güçlü Türkiyesini hep birlikte inşa edeceğiz. Bu vesileyle, başarıyla sürdürmekte olduğumuz terörle mücadelemizde verdiğimiz şehitlere Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyor, kıymetli ailelerine sabırlar diliyorum. Onların şehadetleriyle milletimiz ilelebet payidar kalacaktır. Bu imanı boğmaya, bizleri zillete düşürmeye çalışanlar, dün nasıl tarihin tozlu sayfalarında yok olduysa, bugün de aynı hataya düşenler, milletimizin cesareti, şecaati ve vatan aşkı karşısında yok olmaya mahkum olacaklardır.





SABANCI: "14 YILDIR SEKTÖRÜN YAPISINDA ÇOK ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER OLDU"

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı da konuşmasında, tüm dünyada kadınları sektöre çekmek için ciddi gayretler olduğunu ve bu yüzden Türkiye'deki kadınları yüreklendirmek için yapılan bu programa jüri başkanı olarak katılmayı memnuniyetle kabul ettiğini söyledi.

Jüri başkanı olduğu programın ilk kez düzenlenmesine rağmen 200'den fazla başvuru aldığını ifade eden Sabancı, bu isimlerin tek tek değerlendirildiğini ve sürecin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, profesyonellik ve kurumsallık içerisinde yönetildiğini aktardı.

"Bu gece ödülleri dağıtıyoruz ama başarılı örneklerle aslında hepimiz kazandık" diyen Sabancı, şöyle konuştu:

"Bu süreç, tüm adaylarımızın ve sektörümüzün kazandığı bir yolculuktur. Aday olan tüm profesyonel, akademisyen ve girişimci kadınlarımızın birbirinden değerli çalışmalarının, başka kadınların da enerji sektörüne ilgi göstermesi, kendine bu sektörde bir yol çizmesi için ilham vereceğine inanıyorum. Ülkemiz, dünyanın en hızlı büyüyen ve gelişen enerji piyasaları arasında geliyor. 14 yıldır sektörün yapısında çok önemli değişiklikler oldu. Enerji üretim ve dağıtımında, sektör, önemli bir özelleştirme sürecinden geçti, rekabete açıldı. Bugün enerji üretimi ve dağıtımı, ciddi yabancı yatırımcıların da bulunduğu özel sektör eliyle yapılıyor. Yaşam standardımızı birebir etkileyen bu sektörün potansiyeli yüksektir."

"Önümüzdeki dönemde yeni teknolojilerle buluşacak ve yatırım yapmaya devam edilecek bu sektörde, artan nitelikli iş gücü talebi vardır" diyen Sabancı, şöyle devam etti:

"Kadınların araştırmalarla ispatlanmış yönetsel becerileri, enerji sektörü için de önemli bir potansiyeldir. Ancak ne yazık ki, istatistiklere göre yalnız ülkemizde değil, dünyada cinsiyet eşitsizliğinin en yoğun yaşandığı sektörlerden birisi enerjidir. Dünya Ekonomik Forumu'na göre enerji sektöründe kadın çalışan sayısı sadece yüzde 19. Bunun altındaki en önemli nedenlerden biri de kadın rol modellerin olmaması. O yüzden bu ödül programı gibi teşvikleri çok önemsiyoruz. Sadece mühendislik değil, farklı yetkinliklere ve disiplinler arası çalışmalara da bu sektörde ihtiyaç duyuluyor. Bu ödül programını, bu yolda bir başlangıç olarak görmeliyiz. Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Programı'nın artan başvurularla uzun yıllar yoluna devam etmesini temenni ediyorum."

EN BÜYÜK ALKIŞ ZÜMRAN ÖMÜR'E

Jüri üyeliklerini Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Demirören Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Demirören Oktay, Citibank Genel Müdürü Serra Akçaoğlu, Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Başkanı Nilüfer Bulut, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkanı Sare Aydın Yılmaz, Vitol Türkiye Üst Yönetim Kurulu Üyesi Gülsüm Azeri, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Erişah Arıcan ve devlet sanatçısı Hülya Koçyiğit'in yaptığı programda 6 dalda ödül dağıtıldı.

Sabancı Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selmiye Alkan Gürsel'e "Akademi" ödülünü Ferit Şahenk verirken, Aksa Gümüşhane Bayburt Doğalgaz Dağıtım AŞ Şirket Müdürü Rahime Meydan'a "Profesyonel" ödülünü, Güler Sabancı takdim etti.

ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Nevin Selçuk, "İş dünyası" ödülünü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'ndan alırken, "Girişimci" ödülünü, Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Kurucu Üyesi Zümran Ömür'e, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya verdi. Ömür, salonda yaptığı konuşmayla uzun süre alkışlandı.

ALBAYRAK'TAN ANNESİ VE EŞİNE TEŞEKKÜR

"Enerjide örnek şirket" ödülünü, Uludağ Elektrik Perakende AŞ alırken, Bakan Albayrak bu ödülü, şirket adına Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir'e takdim etti.

Albayrak, bu sırada yaptığı konuşmada, hayatına dokunan iki önemli kadın annesi ve eşine teşekkür ederek, "Beni sadece 9 ay karnında taşımayıp bugünlere gelmemde borçlu olduğum anneme, hayatta yaşadığım tüm zorluklarda yanımda duran, sırtımı dayadığım, yoldaş olan, eş olan çok değerli eşime teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Jüri özel ödülünü ise Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı oyuncularına, Emine Erdoğan takdim etti.

Törende 6 dalda ödüllerin verilmesinin ardından, Bakan Albayrak, Erdoğan'a hediye takdiminde bulundu.