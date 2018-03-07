Gülen’in suikast talimatı Eagle’da!

Yurt genelindeki FETÖ operasyonlarında 62 şüpheli gözaltına alındı, 51 şüpheli tutuklandı. Mersin'de yeniden yapılanmaya çalışırken gözaltına alınad 43 şüpheli tutuklandı. Şüpheliler arasında örgütün sözde "Büyük bölge abileri, bölge mesulleri, Emniyet ve Deniz Kuvvetleri mahrem abileri, il ablaları ve finans sorumlularının olduğu belirlendi. "Nurev Şan" kod adlı il ablası Hülya Yaslı'nın telefonundaki Eagle programında, FETÖ elebaşısı Gülen'in, örgüt üyelerine paniğe kapılmamaları çağrısı yaptığı ve daha fazla mücadele etmelerini istediği, 'metafizik gerilim' vurgusuyla ve şifreli olarak her türlü eylem ve suikastlara hazır olma talimatı verdiği 4 Şubat 2018 tarihli bir video görüntüsü bulundu. Operasyonda, şüphelilerin tutuklu örgüt üyelerinin ailelerine göndermek için topladıkları 250 bin TL de ele geçirildi.

ZEKERİYA ÖZ İÇİN YENİ İDDİANAME

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, firari eski savcı Zekeriya Öz hakkında yeni bir iddianame düzenleyerek mahkemeye gönderdi. İddianamede Öz'ün iki ayrı telefon hattında 'Gencos' kullanıcı adıyla ByLock kullandığının belirlendiğine yer verildi. İddianamede İsmail Aşçı adlı kişinin 17 Ağustos 2017'de Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde Zekeriya Öz hakkında verdiği ifade nakledildi. Buna göre Aşçı, 1970'ten beri Almanya'da yaşadığını, Ulm kentindeki kardeşinin ortağının kendisine "Ulm'de yaşayan Murtaza Haçkalı adlı şahsın firari savcı Öz'ü evinde sakladığını söylediğini" beyan etti.

ŞABAN YILMAZ / ALİ ALTUNDAŞ