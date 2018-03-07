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'da terör örgütü 'ya operasyon: 6 gözaltı

'da 5 ilçede bölücü terör örgütü /KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.3.2018 16:49
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon: 6 gözaltı
Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü /KCK üyelerinin İstanbul'da eylem hazırlığı içerisinde olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Örgütün dağ kadrosuyla bağlantıları tespit edilen 6 kişinin yakalanması için sabah Beyoğlu, Esenler, Fatih, Sultangazi ve Üsküdar'da çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilirken, şüpheliler İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon: 6 gözaltı
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