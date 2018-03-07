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Kültür ve ndan "" açıklaması

Kültür ve : Genel Başkanı 'nun, ve Bakanlığımıza yönelik ithamları mesnetsiz ve asılsızdır. Bakanlığımız, öncesinde tespit edilen hukuka aykırılıkları gidermek ve sürecini sağlıklı bir şekilde yürütmek üzere, yasaların Bakanlığımıza tanıdığı hak ve yetkileri kullanmıştır.

Giriş Tarihi: 7.3.2018 18:55
Kültür ve Turizm Bakanlığından MESAM açıklaması

Kültür ve nca, Genel Başkanı 'nun Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliğine () ilişkin açıklamasında, Bakan ve Bakanlığa yönelik ithamlarının "mesnetsiz ve asılsız" olduğu belirtildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun MESAM'a ilişkin bazı ithamlarda bulunduğunu ifade edildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ve Bakanlığımıza yönelik ithamları mesnetsiz ve asılsızdır. Bakanlığımız, MESAM öncesinde tespit edilen hukuka aykırılıkları gidermek ve sürecini sağlıklı bir şekilde yürütmek üzere, yasaların Bakanlığımıza tanıdığı hak ve yetkileri kullanmıştır."

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Kültür ve Turizm Bakanlığından "MESAM" açıklaması
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