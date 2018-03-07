Tek bacakla Afrin’e gider savaşırım

15 Temmuz
darbe girişiminde bacağından yaralanan ve 47 ameliyatın ardından sağ bacağı diz altından kesilen gazi Sabri Gündüz
, Afrin'de Mehmetçiğin teröristlere sıktığı her kurşunun kendi intikamını aldığını söyledi. 'CUMHURBAŞKANI HEP YANIMDA'
Her şeye rağmen dimdik ayakta durarak kızıyla birlikte çekildiği fotoğrafı Moritanya gezisi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiğini anlatan Gündüz "Cumhurbaşkanımız beni hiç yalnız bırakmadı. Ameliyat öncesi Cumhurbaşkanımız gecenin bir vakti beni aradı. Geçmiş olsun dileklerini iletti. 'İnşallah seni ziyaret edeceğim' dedi. Ertesi gün gece 23.00'te evime kadar geldi. Bir saate yakın kaldı. Sonrasında, ben ameliyattayken ailemi aradı. Ameliyat uzun sürünce de doktoru arayıp 'neden uzun sürdü' diye soruyor. Operasyonun ardından yine aradı. Çok yoğun bir gündemi var. Geçen haftaki Afrika
turu sırasında, ayağa kalkıp dimdik durdum ve kızım Bahar'ı yanıma alarak fotoğraf çekindim, Cumhurbaşkanımıza fotoğraf attım. Sonra beni Moritanya'dan aradı. Çok sevindiğini söyledi. Böyle dimdik gördüğü için mutlu olduğunu söyledi." diye konuştu. Yaşamına protez bacakla devam edecek olan Gündüz, "Allah nasip eder de protez bacağım takıldıktan sonra 'Kızıl Elma'nın peşine düşeriz. Tek bacakla yaşanır ama vatansız yaşanmaz. Gerekirse tek bacağımla Afrin'e gider Mehmetçiklerle birlikte hainlere karşı savaşırım" dedi. Beşikteki bebeğini öpüp 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde cuntacılara karşı koymaya giden Sabri Gündüz, 47'nci ameliyatında bacağını kaybetmesine rağmen yüzündeki tebbessüme asla gölge düşürmediğini ve hainleri sevindirmemek için her zaman dik durduğunu söyleyerek "Ameliyata girerken, 'Allah Afrin'e giren askerlerimize zafer nasip eylesin' diye dua ettim. Atılan mermilerin hedefi bulması beni rahatlatıyor, bacağımın acısını dindiriyor" diye konuştu.