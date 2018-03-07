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ve Afrin'de bir köyü daha teröristlerden arındırdı

Türk Silahlı Kuvvetleri () ve Özgür Suriye Ordusu (), Afrin'in Maçale köyünü teröristlerden arındırdı.

Giriş Tarihi: 7.3.2018 22:29 Güncelleme Tarihi: 7.3.2018 22:30
TSK ve ÖSO Afrin'de bir köyü daha teröristlerden arındırdı

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ve , Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Maçale köyünü terör örgütleri /-DEAŞ'tan kurtardı.

TSK ve ÖSO birlikleri, ayrıca bugün Afrin'in güneybatısındaki Cinderes beldesine hakim olan 'Cinderes Tepesini' ele geçirdi. Stratejik öneme sahip tepe, terör örgütü YPG/PKK'nın Cinderes'teki ilk savunma hattıydı.

Son dakika: TSK ve ÖSO Afrin'e ilerliyor

Afrin, bir ilçe merkezi ve Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 belde merkezinden oluşuyor.

/PKK, harekat sinyallerini aldığı dönemde tüm yığınak ve savunma hatlarını Afrin ilçe merkezinde oluşturmuş, beldelerdeki sivilleri de canlı kalkan yapabilmek için ilçe merkezine taşımıştı.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 4'ü belde merkezi, 122'si köy, 30'u kritik nokta olmak üzere toplam 156 bölgeyi kontrol altına aldı.

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TSK ve ÖSO Afrin'de bir köyü daha teröristlerden arındırdı
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