Vicdan konvoyu yola çıktı

Suriye
'de 7 yıldır devam eden savasta hapsedilen, işkence ve kötü muamele gören kadınlara dikkati çekmek, özgürlüklerini talep etmek üzere oluşturulan 'Uluslararası Vicdan Konvoyu', Hatay'a gitmek üzere İstanbul'dan yola çıktı. Yaklaşık 200 otobüsten oluşan konvoyda bulunan kadınlar, 'Dünya Kadınlar Günü
' kapsamında 8 Mart'ta Suriye sınırında basın açıklaması yapacak. 55 ÜLKEDEN...
İnsan Hak ve Adalet Hareketi Genel Başkan Yardımcısı Gülden Sönmez, "Dünyanın dört bir yanından din, dil, ırk fark etmeden bir dünya kadın toplandık, insanlığın vicdanına doğru yola çıkıyoruz" dedi. Konvoya katılanlar arasında yer alan ünlü rallici Burcu Çetinkaya, "Suriye'de zindanlarda türlü türlü işkencelere maruz kalan kadınlar var. Onların sesini duyurmak için çorbada bir parça tuzumuz varsa ne mutlu bize" diye konuştu.
Bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde 55 ülkeden bir araya gelen kadınlar, Suriye'de savaşın başından bu yana hapsedilen ve işkence gören kadınlara dikkat çekmek için oluşturulan 'Uluslararası Vicdan Konvoyu' adı altında otobüslerle İstanbul'dan Hatay'a doğru yola çıktı. Yenikapı Etkinlik Alanı'nda toplanan kadınlar, hareket etmeden önce bir basın açıklaması yaptı.
2011 Mart ayından bu yana devam eden Suriye'deki savaşta 1 milyona yakın insanın hayatını kaybettiğini belirten Gülden Sönmez, Suriye rejimi tarafından halen hapishanelerde mağdur edilen kadın sayısının 6 bin 736, bunların da 417'sinin kız çocuğu olduğunu açıkladı.