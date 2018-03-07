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Zeyin Dalı'ndaki kahraman askerlerin atkıları yola çıktı

lerin atkıları yola çıktı’nin Çayeli ilçesinden Zeytin Dalı Harekatı’nda görev yapan askerlere bin atkı gönderildi

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.3.2018 20:26 Güncelleme Tarihi: 7.3.2018 20:28
Zeyin Dalı'ndaki kahraman askerlerin atkıları yola çıktı
'nin Çayeli ilçesinden Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere bin adet atkı gönderildi.
Çayeli Ahmet Hamdi Nurzan İshakoğlu Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği ve Çayeli Belediyesi tarafından organize edilen projede, Afrin'de yürütülen, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan lere, ilçede bulanan okullardaki öğrencilerin velileri tarafından bin adet atkı örüldü. Örülen atkılar bugün paketlenerek sınır hattına en yakın olan karakola gönderildi.
Projeyi yöneten Okul Aile Birliği Başkanı Nakiye Cerah, kampanyaya katılan ve kendilerine destek çıkan herkese teşekkür ettiğini söyledi.
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Zeyin Dalı'ndaki kahraman askerlerin atkıları yola çıktı
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