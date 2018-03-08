Afrin şehidine zeytin ağacının gölgesinde veda

Zeytin Dalı Harekâtı'nda yaralanan ve tedavi gördüğü GATA'da önceki gün şehit olan Uzman Çavuş
Fuat Demir, Muğla
-Dalaman'da binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Okuduğu ilkokulun bahçesindeki zeytin ağacının altında tören düzenlenen şehidin naaşına, vatandaşlar tarafından zeytin dalları bırakıldı.
Şehit Uzman Çavuş için özellikle bir zeytin ağacı gölgesinin tercih edildiği törene; Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Musa Çitil, Vali Esengül Civelek ve askeri erkan katıldı.
Bakan Özhaseki, tören boyunca şehidin Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü'nde görev yapan babası Enver Demir'in elini bir an olsun bile bırakmadı. Şehit Uzman Çavuş Fuat Demir, Muğla'nın yanı sıra Aydın ve Denizli'den de gelen binlerce kişi tarafından Gürleyik Mahalle Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.