Amaçları hedef saptırmak

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin güvenlik tehdidi gerekçesiyle faaliyetlerine bir süre ara verdiğini açıklaması üzerine, ilgili istihbarata ilişkin yapılan baskında Ankara'da 1'i Irak, 3'ü Suriye uyruklu toplam 14 şüpheli, Samsun
'da 4, Kocaeli
'nde 3 Suriye uyruklu şahıs gözaltına alındı. Ancak ABD'nin eylem tehdidi istihbaratını teyit eder bir bilgiye ve bulguya ulaşılamadı. Dünya kamuoyunda olması gerekenden fazla abartılarak servis edilen büyükelçiliğin kapatılma haberlerinin yaklaşan turizm sezonu öncesinde Türkiye'yi "güvensiz ülke" olarak gösterme çabasının ve "örtülü ekonomik savaş" uygulamasının yeni bir örneği olduğu belirtildi. Ayrıca ABD yönetiminin, "Zeytin Dalı operasyonunun DEAŞ
ile mücadelede zafiyet yarattığı" şeklindeki açıklamalar ve "Türkiye topraklarında PKK'dan ziyade DEAŞ tehdidinin birinci öncelik olduğu" izlenimi yaratma gayretinde olunduğu değerlendirildi.