Arafat'ta Afrin kahramanlarına dua

Dünya'nın dört bir yanından kutsal topraklara giden umreciler Afrin operasyonunda destan yazan Mehmetçikler ve komutanları için dua ettiler. Arabistan'da görev yapan Afrikalı şoförlerin ise hep bir ağızdan Recep Tayyip Erdoğan demesi Türk umrecileri de duygulandırdı.

Arafat'ta bir araya gelen Türk Umreciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, devlet yöneticilerine Afrin'deki güvenlik güçlerine ve Türkiye için dua ettiler.

''TÜRKİYE'YE SELAM RECEP TAYYİP ERDOĞAN''

Mekke'de bulunan yabancı ülkedeki Müslümanlar da "Türkiye'ye selam..Recep Tayyip Erdoğan" diyerek Cumhurbaşkanına sevgilerini ilettiler.

Türk Umreciler, Arafat'ta Afrin operasyonunun muzafer olması ve askerlerimizin başarılı olması için hep bir ağızdan yapılan duaya amin dediler.

Bursalı Umreci Metin Avcı," Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sudan Cumhurbaşkanından Sevakin Adasının imarı için Türkiye'ye tahsis edilmesini istemesi ile başlayan süreçte özellikle Arabistan'da ve diğer ülkelerde bulunan Müslüman kardeşlerimiz kendilerine büyük sevgi gösteriyorlar" diye konuştu.