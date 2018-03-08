Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Arafat'ta Afrin kahramanlarına dua

'ta kahramanlarına dua

Bursalı umreciler, 'ta Cebeli Rahme Dağı'nda operasyonunda destan yazan Mehmetçikler için dua ettiler.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.3.2018 09:29 Güncelleme Tarihi: 8.3.2018 09:30
Arafat'ta Afrin kahramanlarına dua

Dünya'nın dört bir yanından kutsal topraklara giden umreciler operasyonunda destan yazan Mehmetçikler ve komutanları için dua ettiler. Arabistan'da görev yapan Afrikalı şoförlerin ise hep bir ağızdan demesi Türk umrecileri de duygulandırdı.
'ta bir araya gelen Türk Umreciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, devlet yöneticilerine Afrin'deki güvenlik güçlerine ve Türkiye için dua ettiler.

''TÜRKİYE'YE SELAM RECEP TAYYİP ERDOĞAN''

Mekke'de bulunan yabancı ülkedeki Müslümanlar da "Türkiye'ye selam..Recep Tayyip Erdoğan" diyerek Cumhurbaşkanına sevgilerini ilettiler.
Türk Umreciler, Arafat'ta Afrin operasyonunun muzafer olması ve askerlerimizin başarılı olması için hep bir ağızdan yapılan duaya amin dediler.
Bursalı Umreci Metin Avcı," Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sudan Cumhurbaşkanından Sevakin Adasının imarı için Türkiye'ye tahsis edilmesini istemesi ile başlayan süreçte özellikle Arabistan'da ve diğer ülkelerde bulunan Müslüman kardeşlerimiz kendilerine büyük sevgi gösteriyorlar" diye konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Arafat'ta Afrin kahramanlarına dua
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN