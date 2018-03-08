Bakan Kaya SABAH’a açıkladı: ‘Öldürürüm’ diyene elektronik kelepçe

SABAH'a konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya
, "Kadına yönelik şiddet insanlık suçudur. Şiddete maruz kalan kadınlarımız susmasın da korkmasın da... Çünkü devletimiz şiddete uğrayan kadınlarımızın yanındadır" dedi. Kaya şu mesajları verdi: TÖRE HAFİFLETMEZ:
Türk Ceza Kanunu'nda yapılan değişikliklerle cezaların infazında töre, kültür, örf, din, gelenek gibi unsurların, soruşturma ve kovuşturma aşamasında hafifletici neden olarak kabul edilmesini tamamen ortadan kaldırdık. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri'ni (ÖNİM) tüm illerde yaygınlaştırıyoruz. Kadın konuk evlerini ihtisaslaştırıyoruz. FAİLE ÖFKE KONTROL TEDAVİSİ:
Bundan sonra failin de tedavisi noktasında bir çalışma yapıyoruz, öfke kontrolü. Şiddet uygulayanın öfkesini tedavi etmek üzere bir pilot uygulama çalıştık. Ankara'da 103 vakaya uygulandı ve olumlu sonuçlar aldık. Önümüzdeki dönemde hizmetimizi artırarak yaygınlaştıracağız. Şiddet uygulamış kişilerle ilgili kelepçe uygulaması vardı. Sayı 30'du, 600'e çıkarıyoruz. Bir adam 'Ben seni öldüreceğin, keseceğim, doğrayacağım' diyorsa bu adama mutlaka kelepçe takılması lazım. GÜÇLÜ KADIN GÜÇLÜ TOPLUM:
Kadının güçlendirilmesi, aynı zamanda güçlü toplum olmanın da gereği. "Güçlü aile ve güçlü toplumu" hedefliyorsak, bunun yolu güçlü kadınlardan geçiyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de sadece bir günlük etkinlik anlayışıyla değerlendirmiyorum. 8 Mart'ı, güçlü kadın olmadan daha güçlü bir aile ve daha güçlü bir toplum olunamayacağının tüm toplum kesimlerimizde farkındalığının artırılması adına bir sembol gün olarak değerlendiriyorum.