Başbakan Binali Yıldırım KKTC'nin yeni Başbakanı Tufan Erhürman'ı Ankara'da resmi törenle karşıladı. Baş başa görüşmelerin ardından çalışma yemeğine katılan iki lider ortak basın açıklaması yaptı. Yıldırım şunları söyledi:

(Yunanistan'da Türk bayrağının yakılması) Bayrak ülkelerin onurudur, gururudur, bayrağa yapılan bir hakaret, yakma, o ülkeye yapılmış sayılır. Bizim ayyıldızlı bayrağımız, bizim gururumuzdur, o bayrağın uğruna canlarımızı da veriyoruz, tüm imkanlarımızı da seferber ediyoruz. Bu ve buna benzer densizlikleri yapanları muhatap bile almıyoruz. Biz Ege Denizi dostluk denizi olsun, komşularımızla dostluğumuzu daha da geliştirelim istiyoruz.

(İki Yunan askerinin tutuklanması) Geçtiğimiz günlerde iki Yunan askeri sınır ihlali yaptı. Şu anda onlarla ilgili hukuki süreç devam ediyor. Konuyu AB ilişkilerine kadar götürmek büyük bir zeka işi.

(ABD'nin 6'ncı filosunun Doğu Akdeniz'e gelmesi) Kıbrıs'ın etrafındaki doğal zenginlikler gerek kuzeyde gerek güneyde yaşayan bütün halkın ortak varlığı. Emrivakilerle yapılacak bu ve benzeri kışkırtıcı faaliyetler karşılığını da uygun şekilde görecektir. İki tarafın mutabık kalmadığı bir çalışma bizim açımızdan tehdit olarak, Kuzey Kıbrıs'ın egemenlik haklarını ihlal girişimi olarak değerlendirilir. Kimin tarafından yapıldığının önemi yoktur.

(Kadınlar Günü mesajı) Kadına yönelik ayrımcılığın ve şiddetin tamamen ortadan kaldırılması için var gücümüzle çalışıyoruz. Vatan için evladını, eşini, kardeşini şehit veren bütün kadınlarımızı minnet ve şükranla selamlıyorum. Binali Yıldırım, sosyal medyadan kendisine yöneltilen şeker fabrikaları ile ilgili soruya da "Yapılan işlem bu fabrikaların kapatılması değil, biraz daha verimli çalıştırılması. Cargill'in bu konuyla ilgisi yok. Bunlar deli saçması söylentiler" yanıtını verdi.

DIŞİŞLERİ'NDEN ATİNA'YA İKİ UYARI

Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'a Cumhurbaşkanı Prıkopis Pavlopoulus'un sözleri ve Türk bayrağının yakılmasından dolayı sert tepki gösterdi. Dışişleri Sözcüsü Büyükelçi Hami Aksoy yaptığı yazılı açıklamada "Cumhurbaşkanı Pavlopoulos'u sebepsiz yere gerginliğe yol açacak söylemlerden imtina etmeye davet ediyoruz. Bayrağımıza yönelik bu menfur eylemi gerçekleştiren faillerin bir an önce yakalanıp en kısa zamanda yargı önüne çıkartılmasını bekliyoruz" dedi.