"Bu ay Afrin'de kullanılmaya başlanacak"

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) tarafından geliştirilen çok namlulu roketatar (ÇNRA) mühimmatının test atışlarının tamamlandığını, bu ay Zeytin Dalı Herakatı'nda kullanılacağını açıkladı.