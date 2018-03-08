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"Bu ay 'de kullanılmaya başlanacak"

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusunun birlikte yürüttüğü na ilişkin yeni haberler gelmeye devam ediyor. Teröristlerin korkulu rüyası olan tamamen yerli silahlarla yürütülen operasyona ilişkin yeni bir açıklama Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'den geldi. Sosyal Medya üzerinden bir açıklama yapan Canikli "Test atışları tamamlanan mühimmatı Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılacak" dedi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.3.2018 12:07 Güncelleme Tarihi: 8.3.2018 12:09
Bu ay Afrin'de kullanılmaya başlanacak

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) tarafından geliştirilen çok namlulu roketatar () mühimmatının test atışlarının tamamlandığını, bu ay Zeytin Dalı Herakatı'nda kullanılacağını açıkladı.

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"Bu ay Afrin'de kullanılmaya başlanacak"
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