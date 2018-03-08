"Bu ay Afrin'de kullanılmaya başlanacak"

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusunun birlikte yürüttüğü Zeytin Dalı Operasyonuna ilişkin yeni haberler gelmeye devam ediyor. Teröristlerin korkulu rüyası olan tamamen yerli silahlarla yürütülen operasyona ilişkin yeni bir açıklama Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'den geldi. Sosyal Medya üzerinden bir açıklama yapan Canikli "Test atışları tamamlanan ÇNRA mühimmatı Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılacak" dedi.
Giriş Tarihi: 8.3.2018 12:07Güncelleme Tarihi: 8.3.2018 12:09
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) tarafından geliştirilen çok namlulu roketatar (ÇNRA) mühimmatının test atışlarının tamamlandığını, bu ay Zeytin Dalı Herakatı'nda kullanılacağını açıkladı.