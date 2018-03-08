Cinsel tacizci FETÖ imamı hakkında yakalama kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün polis kolejine militan yetiştirilen evlerinde örgüt abisinin tacizine uğrayan E.H., savcılığa şikayette bulundu. Taciz eylemini gerçekleştiren kişinin FETÖ'nün polis koleji ve askeri liselere İzmir'de öğrenci yerleştiren evlerin genel sorumlusu Bilal kod adlı Birol Özün olduğu belirlendi.

YALNIZ DERS ÇALIŞTIĞIMIZ SIRADA…

Sonradan polis olan E.H. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinde yaşadığı olayı şöyle anlattı: Fetullahçı Terör Örgütü olarak bilinen yapı ile 1986 yılında temasım olmuştu. O sıralar 13-14 yaşlarında eğitim görüyordum ve Polis Koleji'ne hazırlanıyordum. Oturduğum muhitten ve aynı zamanda okuldan adını hatırlamadığım arkadaşımın 'ders çalışıp sohbet edelim' daveti üzerine evime yakın bulunan eve gittim. Eve gittiğimde gördüğüm benim gibi bu eve gelen yaklaşık 10 civarı emsalim öğrencilerdi.







Bizi karşılayan o zamanlar adını Bilal olarak bildiğim sonradan kimliğini görmem vasıtasıyla Birol Özün olarak öğrendiğim kişiydi. Ayda bir veya ili defa bu eve yukarıda belirttiğim nedenlerle gitmeye başladım. Ders çalışıyorduk, yemek yiyorduk ve sohbet ediyorduk. Gidip gelmeye başladıktan yaklaşık üç-dört ay kadar sonra odada yalnız ders çalıştığım zamanlarda özellikle yerde ders çalıştığım esnada adını verdim Birol adlı kişi yanıma gelip oturuyor benimle ve dersimle ilgileniyormuş gibi davranıyor ve sürekli olarak hatırladığım boynumdan, yanaklarımdan istismar edercesine öpüyordu.

KAPIYI KİLİTLİYORDU

El hareketleriyle bana temas ediyordu. Aynı zamanda beni öpüp okşadıktan sonra yere yatıyor ve üzerime çıkıyor, o şekilde öpmeye devam ediyordu. Bu olayları bana yaparken odanın kapsını kilitliyor ve odanın kapısının çalması durumunda hemen üzerimden kalkarak normale dönüyordu. Bu olay 5-6 kez arka arkaya devam ettiği gerek yaşımın büyümesi gerekse cinsel farklılığım nedeniyle bu olayların bir istismar olduğunu fark ettim. Bunu üzerine o eve bir daha gitmedim. Daha sonrasında durumu babama anlattım. Kendisi de benim bu eve gitmemem konusunda destek oldu ve bu olaydan psikolojik destek almamda bana yardımcı oldu.

Görsem tanırım, aynı zamanda bu şahsın benim gibi başka çocukları da istismar ettiğini ve hala örgüt mensubu olduğunu düşünüyorum.

Mağdur E.H.'nin şikâyeti İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Birol Özün hakkında soruşturma başlatıldı. Yurtdışına kaçtığı tespit edilen Birol Özün hakkında Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'nce yakalama kararı çıkarıldı.

SER REHBER BİLAL

17/25 Aralık darbe girişiminden sonra yeraltına inen örgütün içinde bulunan ve örgütün hemen her kademesinde görev alan Hüseyin Uğur Sarıçiçek, Birol Özün ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: Hizmette gün geçtikçe mütevelli dâhil tüm birimlerde görev aldım. Askeri liselere öğrenci yerleştiren evlerin genel sorumlusu ise Ser Rehber dediğimiz Bilal kod isimli Birol Özün'dü. Özün 1985'ten 1993 yıllarında Ser Rehber olarak görev yaptı. Harp okulları, polis koleji ile polis akademisine giren ve şuanda hem emniyet hem de askeriyede üst düzey rütbeli olanların listesi bunda mevcuttur. Bilal hoca emniyete soktuğu birçok kişinin tasfiyeye rağmen kendini koruyup yerinde kaldığını söyledi."