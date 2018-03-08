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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Milletvekili Erdoğan'a kutlama

Cumhurbaşkanı , Moğolistan’ın yabancı devlet adamlarına verdiği en yüksek nişan olan Kutup Yıldızı Devlet Nişanını alan Mehmet Erdoğan’ı külliyeye davet ederek kutladı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.3.2018 15:22 Güncelleme Tarihi: 8.3.2018 16:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Milletvekili Erdoğan'a kutlama

Türkiye-Moğolistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı görevini başarıyla sürdüren Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan'a Türkiye Büyük Millet Meclisinde düzenlenen törenle Moğolistan Cumhurbaşkanı Battulga Khaltmaa'nın talimatıyla Moğolistan Meclisinden çıkarılan bir kararnameyle yabancı devlet adamlarına verilen en büyük devlet nişanı olan Kutup Yıldızı Devlet Nişanı verilmişti. Bu başarısının ardından Cumhurbaşkanı , Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan'ı külliyeye davet ederek kutladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MOĞOLİSTAN HAKKINDA BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milletvekili Mehmet Erdoğan'dan gündemle ilgili değerlendirmelerin yanı sıra Moğolistan ve Türkiye arasındaki ilişkiler hakkında da bilgiler aldı. Başkanı İsmet Kahraman'ın yanı sıra Çalışma Sosyal ve Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun da hazır bulunduğu görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çeşitli konularda istişarede bulunan Milletvekili Erdoğan Moğolistan'ın Türk sanayici ve iş adamları için önemli yatırım fırsatları oluşturulabilecek bir ülke olduğunu ifade etti. Moğolistan'ın özellikle alt yapı ve şehircilik alanında Türk mütahitleri için önemli bir Pazar olabileceğini belirten Erdoğan, Moğalistan'ın yer altı ve yer üstü zenginliklerine de dikkat çekti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Milletvekili Erdoğan'a kutlama
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