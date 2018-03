‘Farkımızı ortaya koyalım’

BUGÜN NELER OLDU

SABAH gazetesi tarafından her yıl 8 Mart öncesinde düzenlenen "Dünya Kadınlar Günü" toplantısı bu yıl da onur konuğu, İslam İşbirliği Teşkilatı Kadın Konseyi Başkanı Dr. Esra Albayrak ile siyaset, iş, medya, sanat, spor dünyasından önemli isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi.Toplantıya AK Parti Grup Başkan Vekili İlknur İnceöz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan , AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez, Türkiye İşkadınları Derneği Başkanı (TİKAD) Nilüfer Bulut , Kadın ve Demokrasi Derneği Başkanı Dr. Sare Aydın, avukat Kezban Hatemi gibi isimler ile SABAH ve Takvim yazarları, atv ve aHaber temsilcileri katıldı. Ev sahibi olarak açılış konuşmasını gerçekleştiren Şebnem Bursalı "Biz kadınlar olarak ayrıcalık değil eşitlik istiyoruz. Hem iş yaşamında hem sosyal dünyada nüfusun yarısının olmadığı bir dünya mümkün değil" dedi.Esra Albayrak ise kadının hem toplumsal hayatta hem aile hayatındaki rolüne dikkat çekti. Albayrak şöyle konuştu: "Kadınların ikincilleştirilmesi artık son bulmalı. Kadınlar arası mentorluk anlayışının gelişmesi lazım. Kadın kusursuz olacak, güçlü olacak, evinin annesi olacak. Üzerimize çok fazla yük bindiriyoruz. Kamusal olarak erkekleşerek çoğalacaksak, kadının farkı ortaya çıkmayacaktır. Bir projeye kadın eli değdiğinde bunu anlıyoruz. Biz farkımızı kadın olarak ortaya koymalıyız. Her kurumun kendine ait bir 'Cinsiyet Politika Belgesi' olmalıdır. Şu an Türkiye'nin gündemini meşgul eden cinsel istismar sadece Türkiye'de değil, dünyada da çoğaldı. Bu küresel bir problem fakat Türkiye'ye özgü bir problem gibi lanse ediliyor. Hal böyle olunca da, insanlar ümitsizleşiyor. Bu kötü olayları görmezden gelmek değil tabi ki, ama Türkiye, haberlerde gördüğümüz kadar kötü bir yer değil. Olumlu, içinde güzellikler olan bir ülke. Ve biz gençlere bu güzellikleri göstermeli, onların olumlu davranışlarını takdir etmeliyiz. Görsellik çağında yaşıyoruz ve nesiller gördükleriyle büyüyor." Toplantıdaki diğer görüşler ise şöyle:Bizim için en büyükşanslardan biri kadınlara ve gençlere çokkıymet veren bir Cumhurbaşkanımızınolması. Hem teşkilatlanma açısından hemsiyasi açıdan bizim için çok büyük fırsat."Kadın kadının kurdudur" lafınınkesinlikle yanlış olduğunu düşünüyorum.Gençlerin, özellikle kadınlarınyetişmesi açısından elimizden geleniyapıyoruz.Ekonomik anlamda güçlü değilseniz kapitalistsistem sizi öğütüyor. Kadınların ekonomikanlamda güçlü olması gerekiyor.Esra Albayrak'ın "Gazetede kadını ikincilleştiren bir üslup olmamalı. Mizahla bile olsa, kadını ayrımcı bir üslupla ikincilleştiren hiçbir cümle bir gazetede yer almamalı. Hiçbir kadının -kimsenin- kıyafeti, kilosu alay konusu olmamalı. Kurumlar olarak bu konularda yaptırımlar açısından biraz daha cesur olabiliriz" sözlerinden yola çıkılarak; Sabah Gazetesi öncülüğünde "Medyada Dönüşüm İnisiyatifi"nin kurulmasına karar verildi. STK yöneticileri, siyasetçi ve akademisyenlerden oluşacak bu yapı, bir koordinasyon kurulu oluşturarak medyada cinsiyet eşitliği sağlamaya yönelik çalışmalarına öncelikle 2018 yılı planlamasıyla başlayacak. Bu kapsamda; medyanın kamuoyunu eşitlik konusunda bilinçlendirme işlevini harekete geçirecek tüm paydaşlar bir araya getirilecek.SABAH Gazetesi tarafından "Medyada Dönüşüm İnisiyatifi" kurulacak.İşyerlerinin resmi olarak düzenlenmiş "Cinsiyet Politikası Belgesi" olmalı ve bunun gerçekleşmesi yolunda gereken çalışmalara başlanmalı.Kadına karşı şiddet konusunda farkındalık yaratmak ve önlem almak için, televizyon spotları içeren bir kampanya düzenlenmeli. Bu kampanyada, aile içi şiddetin doğuracağı olumsuz sonuçlar net olarak aktarılmalı.Olumsuz haberlerin yanı sıra, kadın başarısı ve gelişimine dair pozitif örnekler de medya tarafından öne çıkarılmalı.Yükseköğrenim görme fırsatı bulamayan kadınların eğitilerek istihdamı için kurslar açılmalı; bu yönde özel sektör girişimde bulunmalı.Şirketlerin kadın çalışan kotası artırılmalı.Esra Albayrak, etkinlik için SABAH'a teşekkür etti. (Soldan sağa: atv Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı- Esra Albayrak - SABAH Kurumsal İletişim Direktörü Fecir Alptekin - atv sunucusu Nihan Günay)