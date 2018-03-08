Kahramanlara destek

İstanbul: Çekmeköy'deki Erdem Koleji'nde düzenlenen kermesten elde edilen gelirle alınan çorap ve iç çamaşırlar sınır bölgesindeki askerlere gönderilecek.

Erzurum: Merkez Yakutiye ilçesinde 50 kişilik gazi ve şehit yakınları grubu Hatay'a uğurlandı. Grup yurdun dört köşesinden sınıra gidecek olan 3 bin şehit ailesi ve gaziye katılarak Mehmetçiğe moral ziyareti yapacak.

Antalya: Kemer Belediyesi öncülüğünde "Afrin yiğitlerinin yanındayız" sloganıyla başlatılan kampanyada, ilçedeki turizmci, esnaf ve hayırseverlerin desteğiyle 120 küçükbaş hayvan temin edildi. Hayvanları taşıyan TIR, Kemer Cumhuriyet Meydanı'nda okunan dualarla sınıra uğurlandı.

Ordu: Bir fındık fabrikasında çalışan kadın işçiler, Afrin koreografisi yaparak bir yevmiyelerini Mehmetçik Vakfı'na bağışladıklarını duyurdu.

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