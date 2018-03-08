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Kahramanlara destek

Giriş Tarihi: 8.3.2018
Kahramanlara destek

İstanbul: Çekmeköy'deki Erdem Koleji'nde düzenlenen kermesten elde edilen gelirle alınan çorap ve iç çamaşırlar sınır bölgesindeki askerlere gönderilecek.
Erzurum: Merkez Yakutiye ilçesinde 50 kişilik gazi ve şehit yakınları grubu Hatay'a uğurlandı. Grup yurdun dört köşesinden sınıra gidecek olan 3 bin şehit ailesi ve gaziye katılarak Mehmetçiğe moral ziyareti yapacak.
Antalya: Kemer Belediyesi öncülüğünde "Afrin yiğitlerinin yanındayız" sloganıyla başlatılan kampanyada, ilçedeki turizmci, esnaf ve hayırseverlerin desteğiyle 120 küçükbaş hayvan temin edildi. Hayvanları taşıyan TIR, Kemer 'nda okunan dualarla sınıra uğurlandı.
Ordu: Bir fındık fabrikasında çalışan kadın işçiler, Afrin koreografisi yaparak bir yevmiyelerini Mehmetçik Vakfı'na bağışladıklarını duyurdu.

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