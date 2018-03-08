Savunma hattı kırıldı

Afrin
'deki PKK
/YPG
/ DEAŞ terör hedeflerine yönelik 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı
Harekâtı'nın 47'nci gününde birlikler, Doğu Cephesi'nde operasyona hız verdi. Afrin'in 11 km. kuzeyinde stratejik öneme sahip Katma Kampı, Katma Tepeleri, Kefer Cenne ve Meşele köyleri terörden arındırıldı. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 960 olurken, 156 bölge de teröristlerden temizlendi. TSK
ile ÖSO
mensuplarınca yürütülen harekâtta dün de kritik noktalar YPG/ PKK/DEAŞ üyesi teröristlerden temizlendi. Katma Kampı, Katma Tepeleri ile Kefer Cenne ve Meşele köyleri ele geçirildi. Her iki kampta ulaşılan terör örgütüne ait çok sayıda mühimmata el konuldu. Zeytin Dalı öncesinde Afrin'de bulunan Rus askerleri Kefer Cenne ve çevresindeki kamplarda konuşlanmıştı.
Doğu Cephesi'nde Afrin ilçe merkezinden önceki son büyük yerleşim yeri olan Kefer Cenne, Afrin'e kuzeydoğudan açılan Azez-Afrin yolu kontrol etmesi, PYD/PKK'nın doğu kanadındaki önemli savunma hatlarından biri olmasıyla önem taşıyor. Kefer Cenne-Katme hattının tamamlanmasının ardından terör örgütünün Doğu Cephesi'nde bütün savunma hattı da kırılmış oldu. Sonraki aşamada Meydanki Barajı'na yönelecek birlikler, Afrin'in içme suyu ve elektrik ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan stratejik önemdeki barajın kontrolünü sağlamak için operasyona başlayacak.
Kefer Cenne'nin alınmasıyla birlikte TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekâtın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 4'ü belde merkezi, 122'si köy, 30'u kritik nokta olmak üzere toplam 156 bölgeyi kontrol altına almış oldu. Genelkurmay Başkanlığı da harekâtta etkisiz hale getirilen terörist sayısını 2 bin 960 olarak açıkladı. CİNDERESİ'NDE SICAK TEMAS
Harekâtın 47. gününde Cinderesi'nin merkezinde de çatışmalar başladı. Afrin'e açılan en önemli kapılardan biri olan Cinderesi'ne Türk savaş uçakları dün hava harekâtı düzenleyerek, terör hedeflerini vurdu. TSK ve ÖSO güçleri karadan da Cinderesi kent merkezine ilerleyişini sürdürüyor.