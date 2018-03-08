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’nde yolsuzluk temizliği

ERHAN ÖZTÜRK
ERHAN ÖZTÜRK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.3.2018

İstanbul 'nde soruşturma yürüten İçişleri Bakanlığı müfettişleri soruşturmanın selameti açısından iki başkan yardımcısını görevden aldı. Mülkiye Başmüfettişi Hüseyin Nail Atay'ın başkanlığında yürütülen çalışmalarda, imardan sorumlu Teknik Başkan Yardımcısı Nimet Toprak ile zabıta ve ruhsattan sorumlu Başkan Yardımcısı Asım Kantoğlu, soruşturmanın selameti açısından geçici olarak görevlerinden uzaklaştırıldı. Müfettişlerin yürüttüğü soruşturma kapsamında 'li meclis üyesi Selahattin Engez'in restorantına, otel ve plazaların da aralarında bulunduğu bazı binalarda kaçak ve imara aykırı işlemler yapıldığı tespit edildi. Belediyedeki özellikle ruhsatların ve imar dosyalarının tek tek incelendiği soruşturmanın derinleştirileceği öğrenildi.

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Şişli Belediyesi’nde yolsuzluk temizliği
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