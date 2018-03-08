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Zeytin Dalı Harekatı'nda Hatay'a gelen komandolar sınır birliklerine teslim edildi!

sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen komandolar Hatay'a geldi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.3.2018 19:51
Zeytin Dalı Harekatı'nda Hatay'a gelen komandolar sınır birliklerine teslim edildi!

sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen komandolar Hatay'a geldi.

Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin'de YPG/PKK-DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, halkı terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Harekat kapsamında Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen komandolar, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı.

Komandolar, daha sonra sınır birliklerine sevk edildi.

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Zeytin Dalı Harekatı'nda Hatay'a gelen komandolar sınır birliklerine teslim edildi!
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