Devletin zirvesinden 8 Mart mesajları

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bakanlar ve milletvekilleri mesaj yayımladı.



Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: İslam; vatanımıza "Anadolu", toprağımıza "Toprak ana" ve devletimize "Devlet ana" diyen medeniyet ve kültür anlayışımız, bu ruhu yaşatan milletimiz, kadına ve kadının hukukuna en büyük değeri vermektedir.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak: Dünya tarihinde kadının adı yokken, Türk kültüründe, devlet yönetiminden sosyal ve kültürel hayata kadar her alanda bizleri zirveye taşıyan kadınlarımızın izlerini görmek mümkün.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Kadının sosyal hayattaki konumunun güçlendirilmesi, kadınlara ve çocuklara karşı şiddetin ortadan kaldırılması, kültürümüzün emrettiği bir zorunluluktur.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya: Ülkemiz, "Güçlü Kadın, Güçlü Aile ve Güçlü Türkiye" anlayışıyla 2023 hedeflerine yürüyüşünü sürdürecek.



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: Siz bu toplumun bulutları olarak sessizce ama gururla çalışkan ellerinizle Türkiye'yi oya oya, nakış nakış işleyecek ve yükselteceksiniz.



AB Bakanı Ömer Çelik: Dünyaya anlam katan yürekleri ve emekleri ile dünyaya nefes bağışlayan kadınlarımız... 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Kadın hakları ve kadına yönelik gerek şiddetin gerekse diğer istismar alanlarının ülkemizde son bulabilmesi için ciddi adımlar atılmıştır.



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Kadınlarımız siyasetten ekonomiye, bilimden kültür hayatına dek çok geniş bir alanda başarılarıyla var olurken onların yanında, her türlü ayrımcılığın da karşısındayız.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba: "Üreten Kadın Büyüyen Anadolu Gelişen Türkiye" anlayışı doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu: Son 10 yılda Türkiye'de 8 milyon 600 bini aşan istihdam artışı oldu. Bu rakam içerisindeki 4 milyon 175 bin kişinin kadın olması, gerçekten Türkiye'ye has bir başarı hikâyesi.

Şu anda tüm dünyada konuşulan, örnek alınan bir durum.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Kadınlık onurunu, insanlığın onuru mertebesinde görmeden atılacak hiçbir adım amaç ve hedefine ulaşamayacaktır.



AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz: Afrin'de kahraman kadın askerler de yüreklerindeki vatan, bayrak, ezan sevgileri ile bir kahramanlık destanı yazıyor.

