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'da, belediye başkanı kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

merkeze bağlı Yurtbaşı Beldesi'nin Belediye Başkanı (63), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.3.2018 00:52 Güncelleme Tarihi: 10.3.2018 01:00
Elazığ'da, AK Partili belediye başkanı kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Yurtbaşı Belediye Başkanı arkadaşıyla birlikte gittiği av dönüşü evinde fenalık geçirdi. Fenalaşan Ergin, yakınlarının haber vermesi üzerine eve gelen ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen Ergin kurtarılamadı.
Ergin'in 4 gün önce de kalp rahatsızlığı nedeniyle fenalaştığı ve kaldırıldığı hastanede yapılan tetkiklerin ardından hastaneden taburcu edildiği öğrenildi. Başkan Ergin'in evli ve 5 çocuk babası olduğu belirtildi.
AK Parti Yurtbaşı Belde Başkanı Mustafa Ergin'in ölüm haberini duyanların Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne gelerek son durum hakkında bilgi almaya çalıştığı görüldü.

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Elazığ'da, AK Partili belediye başkanı kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
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