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sanığı emniyet müdürüne 7,5 yıl hapis cezası

Kayseri /'ye ilişkin davada örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandığı iddiasıyla tutuklu yargılanan meslekten ihraç 2. Sınıf Emniyet Müdürü Gafur Yakar, 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılarak, tahliye edildi.

Giriş Tarihi: 9.3.2018 17:05
FETÖ sanığı emniyet müdürüne 7,5 yıl hapis cezası

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, Kayseri Emniyet Müdürlüğünde 2. Sınıf Emniyet Müdürü olan tutuklu sanık Gafur Yakar hazır bulundu. Hakkında yapılan suçlamaları kabul etmeyen emniyet müdürü beraatını istedi. Örgütle irtibatı olamadığını iddia eden Yakar, Hakkımdaki iddiaları reddediyorum. Dosyamda yer alan ithamlar gerçeği yansıtmıyor. ByLock kullanmadım. Örgütle bir bağım yok, beraatımı istiyorum dedi.

Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu, emniyet müdürü Gafur Yakarı, Silahlı terör örgütü üyeliği suçundan, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye etti.

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FETÖ sanığı emniyet müdürüne 7,5 yıl hapis cezası
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