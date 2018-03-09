Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > FETÖ’nün ‘mahrem imamı’na 10 yıl hapis

’nün ‘mahrem imamı’na 10 yıl hapis

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'nün sözde emniyet mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında ’de gözaltına alınan ve tutuklu yargılanan sanığa 10 yıl hapis cezası verildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.3.2018 16:56 Güncelleme Tarihi: 9.3.2018 16:57
FETÖ’nün ‘mahrem imamı’na 10 yıl hapis

10 Mayıs 2017'de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'nün sözde emniyet mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 81 il ve ilçelerinde 8 bin 500 polisle eş zamanlı olarak başlayan operasyonlarda bin 120 kişi gözaltına alınmış, 46 şüpheli tutuklanmıştı.

SANIĞIN AVUKATI DA FETÖ'DEN GÖZALTINDA

Tutuklananlar arasında olan 2. 'nde görülen davada yargılanan Ramazan T. hazır bulundu. Ramazan T.'nin kendi avukatı FETÖ soruşturması kapsamında gözaltında olduğu için mahkemece sanığa Baro'dan avukat atandı.
Tutuklu sanık Ramazan T., önceki celse annesini kaybettiği için savunma yapamadığını belirterek, yazılı savunmasını mahkemeye sundu.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Ramazan T.'a 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 10 yıl hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ’nün ‘mahrem imamı’na 10 yıl hapis
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN