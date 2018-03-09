FETÖ’nün ‘mahrem imamı’na 10 yıl hapis

10 Mayıs 2017'de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün sözde emniyet mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 81 il ve ilçelerinde 8 bin 500 polisle eş zamanlı olarak başlayan operasyonlarda bin 120 kişi gözaltına alınmış, 46 şüpheli tutuklanmıştı.

SANIĞIN AVUKATI DA FETÖ'DEN GÖZALTINDA

Tutuklananlar arasında olan Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada yargılanan Ramazan T. hazır bulundu. Ramazan T.'nin kendi avukatı FETÖ soruşturması kapsamında gözaltında olduğu için mahkemece sanığa Baro'dan avukat atandı.

Tutuklu sanık Ramazan T., önceki celse annesini kaybettiği için savunma yapamadığını belirterek, yazılı savunmasını mahkemeye sundu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Ramazan T.'a 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 10 yıl hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.