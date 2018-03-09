İstanbul’un ilk dini yapılarından olan Sofular Camii yeniden ibadete açıldı

1460 yılında Şeyhülislam Molla Hüsrev Efendi tarafından yaptırılan Sofular Camii, restorasyonun ardından tekrar ibadete açıldı. İstanbul'un fethinin sonra inşa edilerek ilk dini yapılar arasında yerini alan Sofular Camii, Cuma namazıyla beraber cemaatiyle buluştu. Tarihi caminin ibadete açılış törenine Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem ve İstanbul Vakıflar 1'inci Bölge Müdürü Mürsel Sarı katıldı.



"GEÇMİŞLE GELECEĞİN KÖPRÜSÜNÜ YENİDEN İNŞA EDİYORUZ"

Cuma namazının ardından düzenlenen törende konuşan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti döneminde tarihi eserlere verilen önemden bahsetti. 15 yılda 5 bine yakın eserin restore edildiğini ifade eden Çavuşoğlu konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Bu cami 557 yıllık bir geçmişe sahip. Biz hem bu camiyi hem de diğer tarihi eserleri restore ederken onların ömrünü uzatma amacını güderken diğer taraftan da o tarihi derinliklere nüfuz ederek o tarihin membaından ve ruh köklerimizden beslenmeyi kendimize şiar edinerek bu yola devam ediyoruz. Bu camileri restore edip ayağa kaldırırken, diğer taraftan geçmiş ile geleceğin köprüsünü yeniden inşa ediyoruz. İnşallah çok yakın bir gelecekte ülke genelinde el değmemiş, ihya edilmemiş vakıf eseri bırakmayacağız. Sadece ülke genelinde değil, bir zamanlar ecdadımızın vakıf medeniyetini hakim kıldığı, özellikle balkan ülkelerinde vakıf eserlerini ihya çalışmalarımız da hızla devam ediyor. Bugün itibariyle yurt dışında biten ve devam eden restorasyon projelerimizin sayısı, 5 farklı ülkede 47 projeye ulaşmıştır."



RESTORASYON İÇİN 2 MİLYON TL HARCANDI

Konuşmaların ardından okunan dua ile birlikte protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesildi. Fatih ilçesinde Sofular Caddesi ile Molla Hüsrev Sokağı'nın kesiştiği köşede yer alan Sofular Camii restorasyonu için 2 milyon 158 bin TL harcandı. Çeşitli tarihlerde onarım görmüş olan cami, son olarak da 1920 yılında Trabzonlu bir yardımsever tarafından yaptırılan tamirat sonunda bugünkü görünümünü kazandı.