Kriptolar böyle çözüldü

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ
) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK
) kripto yapılanmasının çözüldüğü ankesör hatlarının şeması çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, FETÖ imamlarıyla TSK içinde gizlenen örgüt üyesi askerlerin ankesörlü hatlardan nasıl iletişim kurdukları şemalarla anlatıldı. İstanbul'daki 424 ankesörlü hattın tek tek şeması çıkarıldı.
İddianamede yer alan tablo ve şemalarda kripto FETÖ askerlerinin tek tek hangi telefon kulübesinden, hangi tarih ve saatte, kaç kez arandığı, görüşmelerin süreleri tüm ayrıntıları ile gösterildi. Şüphelilerin, hangi kuvvet komutanlığında ne konumda görev yaptığı da belirtildi. İstanbul'daki 424 ankesörlü hattın tek tek bu şekilde şeması çıkarıldı.