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Kritik isimlere baskın

şüphelisi 121 kişi için yapılan operasyonda Gülen’in yeğeni Fatmanur Gülen ile Beylikdüzü ‘bayan imamı’ Fidan Yılmaz yakalandı

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN FATİH ULAŞ EMİR SOMER Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.3.2018
Kritik isimlere baskın
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul'un farklı ilçelerinde, örgütün 'bayan yapılanmaları'nda görevli kişilere yönelik operasyonda 33 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler arasında elebaşı 'in öz yeğeni Fatmanur Gülen ile Beylikdüzü 'bayan il imamı' Fidan Yılmaz ve kendisine bağlı üst yönetim kadrosu bulunuyor. Şüpheli olan 'ün baldızı Belkıs Nur Tetik, Sakarya'da yakalanırken bu ilde farklı bir soruşturmadan elektronik kelepçeli olarak adli kontrollü olduğundan gözaltına alınmadı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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Kritik isimlere baskın
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