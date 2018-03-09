Kritik isimlere baskın

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul'un farklı ilçelerinde, örgütün 'bayan yapılanmaları'nda görevli kişilere yönelik operasyonda 33 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler arasında elebaşı Fetullah Gülen
'in öz yeğeni Fatmanur Gülen ile Beylikdüzü 'bayan il imamı' Fidan Yılmaz ve kendisine bağlı üst yönetim kadrosu bulunuyor. Şüpheli olan Adil Öksüz
'ün baldızı Belkıs Nur Tetik, Sakarya'da yakalanırken bu ilde farklı bir soruşturmadan elektronik kelepçeli olarak adli kontrollü olduğundan gözaltına alınmadı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.