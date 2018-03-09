PKK, 967 kadın teröristi infaz etti

BUGÜN NELER OLDU

İstihbaratbirimlerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hazırladığı rapora göre, son 12 yılda kandırılarak dağa çıkarıldıktan sonra fiziksel işkence, tecavüz ve köle muamelesi gören kadınlardan 967'si örgüt tarafından öldürüldü. Teslim olan ya da yakalanan teröristlerle operasyon bölgelerinde ele geçirilen belgeler ve teknik takipler sonucu hazırlanan raporda kadınların Kandil'de köle gibi kullanıldığı, tecavüze ve işkenceye maruz kaldığına yer verildi.Raporun son bölümünde ise "Örgütün, kadın teröristleri çatışma anında kalkan olarak kullandığı tespit edilmiştir" denildi.