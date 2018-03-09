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"" operasyonu

ve 'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 14 zanlı tutuklandı.

Giriş Tarihi: 9.3.2018 09:37 Güncelleme Tarihi: 9.3.2018 09:38
Sahte Glock operasyonu

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hayalet silah olarak bilinen "Glock" marka tabancaların sahtesinin satışını yapan ve bunlardan alan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, 4 ay süren teknik ve fiziki takip sonunda Sivas merkez ve bazı ilçeleri ile 'da silah ve mühimmatı ticareti yaptıkları iddia edilen zanlılara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, marka tabancaları sattıkları ve aldıkları iddiasıyla 35 kişi yakalandı.

Zanlılardan 21'i Sivas Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan E.K, B.K, M.M, E.K, S.A, N.T, E.K, M.M, M.D, İ.Y, T.G, H.Y, C.Ö. ve Y.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Farklı tarihlerde 2 aşamalı düzenlenen operasyonda, 14 Glock marka tabanca ile namlusu, ruhsatsız 9 tabanca ve 5 av tüfeği, 44 şarjör, bin 730 çeşitli çap ve markalarda tabanca fişeği ele geçirildi.

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"Sahte Glock" operasyonu
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