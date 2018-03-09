"Şehrim 2023" otobüsleri yola çıkıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şehrim 2023 aynı zamanda bugünün değil 2023'e bir ön yatırım olarak da devam eden bir adım. Şu ana kadar bu tür adımları atan herhangi bir siyasi parti yok. Bir taraftan bu otobüslerimiz Doğu'ya bir taraftan Batı'ya gitmek suretiyle bu genç dinamik alt yapısı güçlü kadroyla şehirlerimizi dinleyecekler ve şehirlerimizin görüşlerini tespit edecekler. Oradaki özellikle halkımızın hayallerini beklentilerini tespit edecekler" dedi.

ŞEHRİM 2023 PROJESİ HAYATA GEÇİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Genel Merkezindeki Siyaset Akademisine katılmadan önce parti genel merkezi önündeki 'Şehrim 2023' otobüslerinin yanına gelerek "Şehrim 2023" projesine start verdi. Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın yaptığı çalışmalarına teşekkür ederek, "Gerçekten Türkiye'de bir ilki Çiğdem Hanım ve ekibi gerçekleştiriyor. Burada Şehrim 2023 aynı zamanda bugünün değil 2023'e bir ön yatırım olarak da devam eden bir adım. Şu ana kadar bu tür adımları atan herhangi bir siyasi parti yok. Bir taraftan bu otobüslerimiz Doğu'ya bir taraftan Batı'ya gitmek suretiyle bu genç dinamik alt yapısı güçlü kadroyla şehirlerimizi dinleyecekler ve şehirlerimizin görüşlerini tespit edecekler. Oradaki özellikle halkımızın hayallerini beklentilerini tespit edecekler. Bu tespitlerin yanında görüşler fikirler bunlar çok çok önemli. Bunları bu gençlerimizle paylaşmak suretiyle de bize bir feedback oluşturacaklar. Bunun üzerinden biz parti olarak çalışmalarımızı olgunlaştıracağız, oluşturacağız. Böylece de 2019 seçimlerine bir ön bilgilerle girme fırsatını bulacağız. Tüm kadroya yolunuz açık olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

İslam'ın güncellenmesi ve Diyanet İşleri Başkanlığıyla ilgili soru üzerine Erdoğan, "İpucunu Akademide yapacağım konuşmada bunların hepsinin cevabını bulacaksınız. Burada cevap verirsem oradaki konuşmamı zayıf düşürür. Konuşmamın içerisinde bu sorunun cevabı var" dedi.

"Anket doldurdunuz mu?" sorusu üzerine Erdoğan, "Bir başlangıç yapalım diye. Anket şeklinde değilde. Büyük güçlü müreffeh Türkiye'nin mutlu huzurlu güzel tüm şehirlerini bu şehirlerde yaşayan ve yaşayacak tüm vatandaşlarımı sevgiyle saygıyla muhabbetle selamlıyorum" şeklinde konuştu.