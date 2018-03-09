Son dakika: TSK'dan flaş Afrin açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'in Kurt Farmez köyünü YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırdı.

Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeydoğusunda yer alan, ilçe merkezine bağlı Kurt Farmez köyünü terörden arındırdı.

Gün içinde ilçe merkezine bağlı Şavarighat El Caviz ve Melkiye köyleri ile Büyük Halobu köyü ve 17 Nisan Barajı da ele geçirilmişti.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 5'i belde merkezi, 125'i köy, 31'i kritik nokta olmak üzere toplam 162 bölgeyi kontrol altına aldı.

YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren örgüt, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa ise engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletler'den de tepki görüyor.