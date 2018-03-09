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Suriyeli kadın, Türk askerini görünce sevinçten ağladı

Türk Silahlı Kuvvetleri () ve Özgür Suriye Ordusu (), Afrin'in Katmah köyünü teröristlerden arındırılmasının ardından bölgede yaşayan Ayla Muhammed (55), Türk askerlerini görünce onlara doğru koşarak "Kurtulduk mu?" diye sorup gözyaşı döktü.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.3.2018 11:26 Güncelleme Tarihi: 9.3.2018 11:26
Suriyeli kadın, Türk askerini görünce sevinçten ağladı

nin geçtiğimiz 20 Ocak'ta başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında Afrin bölgesine doğru ilerleyişi sürüyor. Afrin'in Katmah köyünün teröristlerden temizlenmesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri bölgede inceleme yaptı. Burada yaşayan Ayla Muhammed, Türk askerlerini görmesiyle yanlarına koşup "Kurtulduk mu?" diye sordu, ardından gözyaşlarına hakim olamadı. Türk askerlerinin bölgelinin temizlendiğini belirtmesiyle Ayla Muhammed, "Dualarımız kabul oldu. Kurtulduk, kurtulduk. Bu günleri de gördüm. Çok zor günler geçirdik. Büyük korku yaşadık" diyerek askerlere teşekkür etti.

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Suriyeli kadın, Türk askerini görünce sevinçten ağladı
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