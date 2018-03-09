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Terör örgütlerine ’de çok ağır darbe

() ve Özgür Suriye (), Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında ’de //PYD-YPG ve terör örgütlerine büyük darbe vurdu.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.3.2018 21:44 Güncelleme Tarihi: 9.3.2018 02:02
Terör örgütlerine Afrin’de çok ağır darbe
Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında ve Özgür Suriye tarafından bölgesinde artan bir tempoda operasyonlara devam ediliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından son günlerde bölgede yerleşim yerlerinin teker teker ele geçirilmesi ile büyük bir moral çöküntüye giren //PYD-YPG ve terör örgütleri verdikleri ağır kayıpların yanı sıra önemli oranda toprak da kaybetti.

ve ilerledikçe kaçmaya başlayan terör örgütlerinin yaşadığı panik ele geçirilen silah depoları da gün yüzüne çıktı. Teröristler, içinde çok sayıda silah ve binlerce hafif silah mühimmatı ile patlayıcı barındıran silah deposunu arkalarına bakmadan kaçarak TSK ve ÖSO'ya bıraktılar.
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Terör örgütlerine Afrin’de çok ağır darbe
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