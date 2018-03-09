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Türkiye 'daki terör saldırılarını kınadı

, 'ın başkenti Kabil ve ülkenin kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinde düzenlenen terör saldırılarını kınadı.

Giriş Tarihi: 9.3.2018 19:10 Güncelleme Tarihi: 9.3.2018 19:22
Türkiye Afganistan'daki terör saldırılarını kınadı

nca, 'ın başkenti Kabil'de ve ülkenin kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinde düzenlenen terör saldırılarının kınandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, başkent Kabil'de bir anma töreninin yapıldığı alanda gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden ve yaralanan çok sayıda Afgan bulunduğunun derin bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Ayrıca, Tahar vilayetinde meydana gelen diğer bir saldırı sonucunda şehit düşen Afgan asker ve polislerinin bulunmasından da büyük üzüntü duyulmuştur." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu hain terör saldırılarının kınandığı açıklamada, "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Afganistan hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." değerlendirmesi yer aldı.

Afganistan'ın Kabil ve Tahar kentlerinde düzenlenen saldırılarda 27 kişi hayatını kaybetmişti.

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Türkiye Afganistan'daki terör saldırılarını kınadı
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