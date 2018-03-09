Üniversiteli kızlardan üniformalı klip

Kütahya: Hisarcık Meslek Yüksekokulu'nda öğrenim gören Ayşegül Keskin, Buse Yılmaz, Canan Iğnok, Rukiye Özdemir ve Rümeysa Toplu'nun kurduğu "Sessiz Çığlık " grubunun asker üniformaları ile çektiği klip sosyal medyada büyük ilgi gördü. Hisarcık ve Emet Cevizdere Şehitliği'ndeki şehit mezarlarında işaret diliyle çekilen 'Gülümse Anne' klibi izleyenleri ağlattı. Öğrenciler, klibi vatanın birliği ve milletin dirliği için Afrin'de canlarını ortaya koyarak şehit olanlara armağan ettiklerini söyledi.

Tekirdağ: Çerkezköy ilçesinde Hacı Fahri Zümbül Anadolu Lisesi öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler moral vermek için mektup yazdı. Yazdıkları mektupları posta yolu ile sınırdaki birliklere gönderen öğrenciler, polis ve asker şapkası takıp, Türk bayrağı açarak, "Her milletin askeri vardır ama her milletin imanlı askeri yoktur" ve "Bir ölürüz, bin diriliriz" sloganları attı.

Gümüşhane: Kelkit ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri Afrin operasyonu için izleyenlerin tüylerini diken diken eden bir video hazırladı. Hava görüntüleriyle desteklenen ve "Bil oğlum" türküsü eşliğinde yayımlanan video paylaşım rekorları kırdı. Okulda bulunan 270 öğrencinin tamamının katıldığı, öğretmen ve diğer personellerin de destek verdiği video da öğrenciler PÖH ve JÖH yazısı yazdıktan sonra ay-yıldız ve zeytin dalını içeren koreografi gösterisini, dev Türk bayrağı açarak sonlandırdı.

BUGÜN NELER OLDU